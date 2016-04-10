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私、阿佐部伸一が「人びとの暮らし」を通して主に東南アジア情勢を自主取材したルポルタージュ集です。取材時期は各記事冒頭に明記していますが、登場人物の年齢は当時のもので、情勢も多少異なってきています。なお、ビデオカメラのマークがある記事には、動画リポートもあります。
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