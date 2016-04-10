阿佐部伸一 ルポルタージュ・コレクション




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　私、阿佐部伸一が「人びとの暮らし」を通して主に東南アジア情勢を自主取材したルポルタージュ集です。取材時期は各記事冒頭に明記していますが、登場人物の年齢は当時のもので、情勢も多少異なってきています。なお、ビデオカメラのマークがある記事には、動画リポートもあります。
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最終更新日：2016/4/10（ブログは随時更新中）
干ばつの影 裏通り
エイズ最前線 援助村で
公害輸入 スラムからの義援金
ロングステイの光陰 「心をもらう」旅
ネットで国際結婚 心の性になるために
ＨＩＶ感染抑制の理由 止まぬテロの構図 　
なぜ民主主義が定着しない？
　　 		復興にカムランチャイ（心の支え）
　　
がん患者集う寺 　
軍政下 民主化への胎動
夜明け前 最後の弾丸
経済開放と民主化の狭間で 民主化の行方(年表付き)
ある自由戦士の帰還 戦場をめざすフリーター
国境に見るビルマ開国 ミャンマー人労働者に見る民主化
モンスーンの終わり 新生ビルマのジレンマ 　　NEW!

和平協定前 そこはまだ戦場だった
最前線 「我々は攻撃する」 ポルポト論文
ポト派の攻勢の前後 UNTAC撤退直前
新生カンボジア エイズ猛威
止まぬ権力闘争 首都市街戦の真相
芽生えた民主主義 沈黙の陰で
メコンの川イルカ カンボジアに魅せられた女たち
日本軍の飛行場 波乱の自由経済
「枯葉剤被害」の怪 大波を受けた小国
世界遺産への道 フォトエッセイ2012
再考、援助の方法 　　NEW!


メコンを渡る熱風 イルカ棲む楽園(年表付き)
ドイモイの影 草の根開発の現場から
戦場に咲かす花 クワガタラッシュの村
メコンを渡る大蛇
故郷・台湾 こころのなかの台湾
消えた九龍城砦 紅旗の下、民主選挙
移民・難民・英国人 ある高校の実践
介護保険まで2年
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